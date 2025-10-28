نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إسرائيل تبث فيديو جديد ليحيى السنوار قبل استشهاده فى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت "هيئة البث" العبرية، مساء الإثنين، مقطع فيديو قالت إنه يُظهر رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، يحيى السنوار، وذلك قبل أيام قليلة من استشهاده.

وأفادت القناة الاسرائيلية، بأنها "حصلت على الفيديو من كاميرا لأحد الجنود في غزة بعد اغتياله، ويظهر الأيام الأخيرة ليحيي السنوار وهو يتنقل بين ركام المنازل في مدينة رفح".

وتُظهر اللقطات القصيرة يحيى السنوار، وهو يضع عباءة سوداء على رأسه، ويتحرك بحذر في أحد المنازل في مدينة رفح الفلسطينية رفقة أحد أعضاء الحركة.

מתקשה ללכת ונעזר במקל: @ItayBlumental עם התיעוד האחרון של סינוואר - ימים לפני שחוסל | חשיפה#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/eMM2sY5Bpg — כאן חדשות (@kann_news) October 27, 2025

تأتى هذه المشاهد بعد نحو عام من مقتل السنوار في عملية عسكرية إسرائيلية وُصفت بأنها الأكثر تعقيدا منذ بداية الحرب.