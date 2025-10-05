العالم اليوم - سوريا.. فتح صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. فتح صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 أكتوبر 2025 10:20 صباحاً - فتحت المراكز الانتخابية المعتمدة في المحافظات السورية عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، الأحد، أبوابها للبدء بعملية الاقتراع واستقبال أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم، إيذاناً بأوّل عملية لانتخاب أعضاء مجلس شعب سوري بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن ذلك جاء وسط انتشار قوى الأمن الداخلي لتأمين مركز انتخابات مجلس الشعب.

وستتألف الهيئة التشريعية الجديدة من 210 أعضاء، بانخفاض عن 250 عضوا، على أن تنتهي عملية الاقتراع، عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي.

وستكون عملية التصويت في مراكز الدوائر الانتخابية المحددة في معظم المحافظات من قبل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على أن يتم تحديد موعد لاحق للاقتراع في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة، بينما ستبقى مقاعد باقي الدوائر شاغرة في المحافظتين، إضافة إلى دوائر محافظة السويداء كافة إلى حين توافر الظروف المناسبة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وبعد انتهاء الاقتراع، تبدأ عملية فرز الأصوات، حيث تُعلَن النتائج الأولية مباشرة عبر وسائل الإعلام.

ووفق ما نقلت "سانا" عن المتحدث باسم اللجنة العليا، فإنه بعد إعلان النتائج والأسماء الأولية من قبل اللجنة العليا للانتخابات، تُحال العملية إلى لجان الطعون للنظر في أي اعتراضات مقدمة من أعضاء الهيئات الناخبة بخصوص آليات التصويت أو الفرز، لتُعلَن بعدها النتائج النهائية خلال مؤتمر صحفي رسمي تعقده اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوم الإثنين أو الثلاثاء القادمين.

يذكر أن عدد المرشحين بلغ 1578 شخصا، شكّلت النساء ما نسبته 14 بالمئة منهم.