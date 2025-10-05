العالم اليوم - ترامب: اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل

انتم الان تتابعون خبر ترامب: اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 أكتوبر 2025 07:24 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن الاتفاق الذي طرحه لإنهاء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يمثل "صفقة عظيمة لإسرائيل".

وأوضح ترامب أن مقترحه المؤلف من 20 بندا يهدف إلى "وضع حد للحرب المستمرة في غزة، وضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

ورحب الرئيس الأميركي بما وصفه بـ"الرد الإيجابي" من جانب حركة حماس، التي أعلنت قبولها بعض البنود الرئيسية في الخطة، بما في ذلك إنهاء الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

ويُعد هذا أول تصريح من ترامب منذ إعلان مكتبه عن تفاصيل المبادرة التي قال إنها حظيت بـ"دعم واسع" من عدد من الدول الإقليمية.