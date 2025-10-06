العالم اليوم - اليمن.. قوات حكومية تضبط تجهيزات مسيرات وتجسس على قارب

انتم الان تتابعون خبر اليمن.. قوات حكومية تضبط تجهيزات مسيرات وتجسس على قارب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 أكتوبر 2025 08:20 صباحاً - ضبطت قوات الحملة الأمنية المشتركة، بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، قارب تهريب في سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، كان يحمل شحنة كبيرة من معدات الطيران المسيّر وأجهزة المراقبة والتجسس التابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وبحسب بيان أمني، تم اعتراض القارب قبالة سواحل رأس العارة، والقبض على 3 من المهربين كانوا على متنه، فيما أشرفت النيابة الجزائية المتخصصة على عملية التحريز والمعاينة الميدانية للمضبوطات.

تفاصيل الشحنة

الشحنة التي وُصفت بأنها "عالية الحساسية التقنية" تضمنت:

وأكدت مصادر أمنية أن المعدات كانت معدّة لدعم وحدات الحوثيين في تطوير قدراتهم على تصنيع وتوجيه الطائرات المسيرة، في وقت تصاعدت فيه الهجمات الحوثية على السفن والموانئ في البحر الأحمر.

خلفية أمنية

تأتي هذه العملية في إطار حملة أمنية موسعة تنفذها القوات المشتركة في مناطق الساحل الغربي والجنوب، بالتنسيق مع الأجهزة الاستخباراتية، لقطع طرق الإمداد البحري للمليشيات التي تعتمد على قوارب صغيرة تهرّب مكونات الطائرات المسيّرة عبر البحر العربي وخليج عدن.

وتُعد العملية واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد شبكات التهريب الحوثية خلال الأشهر الأخيرة، ما يعزز جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب وتأمين السواحل الجنوبية.