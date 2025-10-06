الرئيس السيسى: تحية خالصة إلى روح القائد العظيم الرئيس الراحل أنور السادات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نتوجه بتحية خالصة إلى روح القائد العظيم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.. صاحب القرار الجريء والرؤية الثاقبة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة: "الرئيس السادات قاد الأمة بحكمة وشجاعة نحو النصر والسلام.. ونحيى قادة القوات المسلحة.. وكل ضابط وجندي وكل شهيد ارتقي إلى السماء وكل جريح نزف من أجل الوطن.. وكل من لبي نداء مصر في تلك اللحظة الفارقة".