الصحة العالمية: غزة بحاجة لتشغيل 36 مستشفى وإدماج خدمات الصحة النفسية ضمن المنظومة العلاجية

أحمد جودة - القاهرة - أكدت منظمة الصحة العالمية أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى تشغيل 36 مستشفى بكامل طاقتها وإدماج خدمات الصحة النفسية ضمن المنظومة العلاجية، في ظل التحديات الصحية والإنسانية المستمرة منذ عامين من الصراع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الأربعاء عبر الفيديو، استعدادًا للدورة الـ72 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمقرر أن تناقش التطورات الصحية في الإقليم، وخاصة في غزة.

وقال الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن المنظمة تعمل على زيادة عدد المستشفيات المحالة ودمج خدمات الصحة النفسية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية الصحية وتوفير التمويل اللازم لتشغيل المستشفيات وضمان استمرار الخدمات الإنسانية.

وأضاف بيبركورن: "نقص التمويل يمثل تحديًا كبيرًا، لذا وضعنا خطة شاملة للربط بين الصحة والاقتصاد بهدف تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، فالصحة استثمار وليست عبئًا."

من جانبها، قالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن عدة دول في الإقليم، من بينها مصر، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعات الدوائية والغذائية، بينما لا يزال السودان يعاني من سوء التغذية ونقص الأدوية المنقذة للحياة، لافتة إلى أن معدلات سوء التغذية الحاد في مدينة الفاشر بلغت 34.2%.

وأكدت بلخي أن المنظمة تسعى لتقديم الدعم الغذائي والدوائي للمناطق المتضررة، مطالبة بضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لضمان إنقاذ المرضى والمصابين.

وأشار المؤتمر إلى أن الدورة المقبلة ستناقش عددًا من القضايا الحيوية، منها استئصال شلل الأطفال، وحماية الأطفال من الأمراض المعدية، وتعزيز الأنظمة الصحية، ومواجهة الإدمان، والتغير المناخي والصحة، وسرطان الثدي، إلى جانب بحث الأوضاع الصحية في غزة أثناء محادثات السلام الجارية.