نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: نصف مليون شخص في غزة يعانون المجاعة وتفشي الأمراض.. 14 مستشفى فقط تعمل جزئيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، من أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مستوى كارثي، حيث يعيش أكثر من نصف مليون شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة، في ظل تفشي الأمراض وانهيار النظام الصحي.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته عبر الفيديو للحديث عن الدورة الـ72 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أكدت بلخي أن الوضع الصحي في غزة بعد عامين من الصراع أصبح "حرجًا للغاية"، مشيرة إلى أن النقص في الغذاء والمياه النظيفة والدواء أدى إلى تدهور سريع في صحة السكان، وخاصة الأطفال والنساء.

جهود لإعادة بناء النظام الصحي بعد الحرب

وأوضحت المديرة الإقليمية أن المنظمة بدأت التخطيط لما بعد انتهاء الحرب، قائلة: "لدينا رؤية واضحة للمضي قدمًا في إعادة بناء النظام الصحي في غزة، وسنحتاج إلى الانتقال سريعًا من مرحلة الاستجابة للأزمات إلى مرحلة التعافي".

وأضافت أن إعادة تشغيل المستشفيات تمثل أولوية قصوى، حيث يعمل حاليًا 14 من أصل 36 مستشفى في القطاع بشكل جزئي فقط، بسبب نقص الكهرباء والمياه النظيفة والأدوية، وتعرض العديد من المنشآت للقصف المتكرر.

وأكدت أن منظمة الصحة العالمية تمكنت من إيصال 17 مليون لتر من الوقود إلى المستشفيات وسيارات الإسعاف، لضمان استمرار العمليات الجراحية ورعاية الأطفال حديثي الولادة وسلاسل تبريد اللقاحات، لكنها شددت على أن الحاجة لا تزال كبيرة للإمدادات الأساسية مثل المضادات الحيوية وضمادات الجروح.

سوء التغذية يفتك بالأطفال والنساء في غزة

وفي جانب آخر من تصريحاتها، كشفت بلخي عن أرقام مروعة توثق مأساة سوء التغذية في القطاع، حيث أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية وفاة 455 شخصًا منذ يناير الماضي بسبب الجوع، بينهم 151 طفلًا معظمهم دون سن الخامسة.

وأضافت أن أكثر من مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بينما تواجه سبع من كل عشر نساء حوامل ومرضعات سوء تغذية حاد، مشيرة إلى أن واحدًا من كل خمسة أطفال يولد ناقص الوزن أو مبتسرًا نتيجة تدهور الوضع الصحي وسوء التغذية.

بصيص من الأمل مع جهود سياسية وإنسانية دولية

وتحدثت بلخي عن حضورها المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن حل الدولتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ترأسته السعودية وفرنسا، مشيرة إلى أن المؤتمر "سلط الضوء على مسار إيجابي لإنهاء المأساة في غزة"، مؤكدة أن تحقيق تقدم نحو الاعتراف بدولة فلسطين من شأنه تحسين فرص فتح الممرات الإنسانية وضمان تدفق المساعدات.

وختمت المديرة الإقليمية بقولها: "عندما يتوقف القتال، سيبدأ نضال جديد لإعادة بناء النظام الصحي الممزق في غزة، وإنقاذ جميع سكانها من حافة المجاعة واليأس. إعادة البناء لن تنقذ الأرواح فقط، بل ستعيد الكرامة والأمل في المستقبل".