9 شهداء بسلسلة غارات على غزة

9 شهداء بسلسلة غارات على غزةبدأ الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم جديد على قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر إسرائيلية، وذلك بعد مزاعم بأن المقاومة الفلسطينية نفذت هجومًا استهدف جنودًا للاحتلال داخل القطاع.

واستشهد 9 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، مساء يوم الثلاثاء بغارات إسرائيلية على قطاع غزة ضمن الانتهاكات المتواصلة من الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية بوصول 9 شهداء و15 جريحًا لمشافي القطاع جراء غارات إسرائيلية مساء اليوم.

وأكد (المركز الفلسطيني للاعلام) استشهاد 5 مواطنين جراء استهداف سيارة بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد بارتقاء 3 شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة البنا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

في غضون ذلك أفاد مستشفى العودة بوصول إصابتين جراء قصف إسرائيلي لخيمة غربي بلدة الزوايدة وسط القطاع.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة داخل مجمع الشفاء الطبي غربي المدينة.

وأكد الدفاع المدني بغزة استشهاد مواطنين، وإصابة أربعة مواطنين بينهم طفل ورضيع جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة البنا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية أن الاحتلال استهدف منزلاً مكون من 3 طبقات لعائلة “البنا” شرق مسجد عبد الله عزام في حي الصبرة.

ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في حين لم تتضح بعد حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن القصف.

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بينما استهدفت غارة أخرى حي الزيتون شرقي المدينة.

وتقاطعت هذه التطورات مع ما نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” التي أكدت أن الجيش الإسرائيلي باشر هجومًا واسع النطاق على القطاع.

وفي السياق نفسه، كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين ارتفعت إلى 68 ألفًا و531 شهيدًا، إلى جانب 170 ألفًا و402 جريح، منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

