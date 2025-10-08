نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطباء السودان: الدعم السريع يقصف مستشفى الفاشر ويسقط 12 قتيلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت شبكة أطباء السودان بأن مستشفى الفاشر تعرض اليوم لقصف مباشر أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 17 آخرين بينهم طبيبة وكادر تمريض كانوا داخل المستشفى.

وأكدت شبكة أطباء السودان أن استهداف مستشفى يعج بالمرضى والكوادر الطبية يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، تكشف بوضوح عن الاستهتار التام بأرواح المدنيين وبالقوانين الدولية التي تحمي المرافق الصحية والعاملين فيها.

وتحمل شبكة أطباء السودان الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذا القصف المتعمد، وتدعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات ووقف قصف المرافق الخدمية والمستشفيات ومنازل المواطنين، وحماية ما تبقى من النظام الصحي المنهار في الفاشر.

تعتبر الشبكة أن الصمت الدولي على هذا النزيف المستمر يعد تواطؤا متعمدا أمام استمرار الدعم السريع في ممارسة قتل المدنيين في منازلهم والأطباء والمرضى داخل المستشفيات.