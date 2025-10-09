أخبار اليمن : دراسة طبية تعدد فوائد البصل لمرضى السكري

دراسة طبية تعدد فوائد البصل لمرضى السكرييصيب داء السكري من النوع الثاني ملايين الأشخاص حول العالم، ويتسم بارتفاع مُستمر في مستويات السكر في الدم نتيجةً لقصورٍ في إنتاج الأنسولين من البنكرياس. ويتطلب علاج هذه الحالة في معظم الأحوال مزيجًا من الأدوية والنظام الغذائي وتغييرات في نمط الحياة. وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن البصل يمكن أن يُقدّم فوائد إضافية للتحكم في داء السكري.

بحسب ما نشرته صحيفة “Times of India”، توصلت دراسة، عُرضت في الاجتماع السنوي السابع والتسعين لجمعية الغدد الصماء، إلى أن مُستخلص البصل، عند تناوله مع دواء الميتفورمين المُضاد للسكري، يُخفّض سكر الدم بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى 50% لدى فئران المختبر المُصابة بداء السكري. كما خفّض المُستخلص الكوليسترول الكلي، مما يُشير إلى أن إضافة البصل إلى الوجبات اليومية يُمكن أن تُعزز صحة القلب وسكر الدم بشكل طبيعي.

لمرضى السكري

يمكن أن يُساعد البصل في تنظيم مستويات السكر في الدم ودعم إدارة الكوليسترول وتحسين الصحة الأيضية بشكل عام. إنه منخفض السعرات الحرارية، ولكنه يزيد من مُعدّل الأيض والشهية، مما يجعله إضافةً صحيةً إلى الوجبات. يمكن لمرضى السكري استخدام البصل بطرق مختلفة:

• نيئًا في السلطات أو الشطائر.

• مطبوخًا في الحساء أو البطاطس المقلية.

• مشويًا أو محمصًا كطبق جانبي.

• ممزوجًا بالصلصات أو التغميسات للاستهلاك اليومي.

تأثيرات خفض الكوليسترول

كما تبين أن مستخلص البصل خفّض أيضًا مستويات الكوليسترول الكلي لدى الفئران المصابة بالسكري.

أدت الجرعات العالية (400 ملغ/كغ و600 ملغ/كغ) إلى أكبر انخفاض. تجعل الفائدة المزدوجة على كل من نسبة السكر في الدم والكوليسترول من البصل مكملًا غذائيًا واعدًا لإدارة الصحة الأيضية والقلبية والأوعية الدموية لدى مرضى السكري. يمكن أن يُكمّل تناول البصل بانتظام العلاجات الحالية مثل الميتفورمين، ويوفر طريقة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة لدعم التحكم في داء السكري بشكل طبيعي. في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه التأثيرات على البشر، يمكن أن يوفر البصل إضافة غذائية بسيطة وبأسعار معقولة وفعالة لمرضى السكري.

المصدر / وكالات