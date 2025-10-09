عاجل - بعد توقيع الاتفاقية: "حماس" تنتظر الموافقة على أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم

أحمد جودة - القاهرة - قوائم الأسرى بانتظار الاعتماد النهائي

أكدت حركة حماس، اليوم الخميس، أنها تنتظر الموافقة النهائية على قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، تمهيدًا لإعلانها رسميًا لشعبها عبر مكتب إعلام الأسرى بمجرد اكتمال الإجراءات والتفاهمات ذات الصلة.

وأوضح البيان أن الحركة قد سلّمت قوائم الأسرى ضمن المعايير المتفق عليها في إطار الاتفاق، مشيرة إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلات المواطنين بغزة حتى صدور الإعلان الرسمي.

تفاصيل اتفاقية وقف الحرب

وكانت حماس قد أعلنت فجر الخميس عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب الاحتلال، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

وأكدت الحركة في بيانها تقديرها لجهود الوسطاء في قطر ومصر وتركيا، مشيدة أيضًا بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى وقف الحرب بشكل نهائي وضمان انسحاب كامل للاحتلال من القطاع.

دعوة لضمان تنفيذ الاتفاق

دعت حماس الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، بالإضافة إلى الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ كافة استحقاقات الاتفاق، ومنع أي محاولات للتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه.