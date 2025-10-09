نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ أي بي سي عن مسؤول بالبيت الأبيض: الانسحاب الإسرائيلي نحو الخط الفاصل بغزة سيستغرق أقل من 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفاق غزة: إطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية

عاجل ـ أي بي سي عن مسؤول بالبيت الأبيض: الانسحاب الإسرائيلي نحو الخط الفاصل بغزة سيستغرق أقل من 24 ساعة.

ذكرت شبكة "أي بي سي" الأميركية عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الانسحاب الإسرائيلي نحو الخط الفاصل في غزة سيستغرق أقل من 24 ساعة، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار اليوم بشكل رسمي.

ويأتي هذا التطور في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، والذي تم بين الطرفين من خلال جهود الوساطة.

الانسحاب الإسرائيلي

ومن المقرر أن يبدأ الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غرة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، وسيتبعه مهلة 72 ساعة لتنفيذ القرار.

موعد إطلاق سراح الأسرى

ومن المتوقع أن يبدأ إطلاق سراح الأسرى يوم الإثنين المقبل، مع وجود احتمالية تسريع الجدول الزمني.

تفاصيل اتفاق وقف النار

وكان قد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يشمل الإفراج عن المحتجزين والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ورحبت حركة حماس بالاتفاق، مؤكدة أن التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني لن تذهب هباءً.

ويُعتبر الانسحاب إلى الخط الفاصل خطوة أولى في تنفيذ الاتفاق، وستتبعه مراحل أخرى.