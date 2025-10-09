نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فصيل فلسطينى: تنسيق لعقد حوار وطنى شامل برعاية مصرية بعد وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ مرحلته الأولى يُعد إنجازًا وطنيًا مهمًا وخطوة أولى في طريق إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق جاء نتيجة صمودٍ أسطوري قدّمته غزة وتضحيات الشهداء والجرحى والأسرى.

وأعربت الجبهة في بيان لها عن تقديرها الكبير لجهود مصر وقطر وتركيا وسائر الدول العربية والإسلامية التي أسهمت في الوصول إلى الاتفاق، مثمنةً بشكل خاص الدور المصري الرافض للتهجير والداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأضاف البيان أن الاتفاق الحالي كسر اللاءات الصهيونية وفرض واقعًا جديدًا بفضل وحدة الموقف الفلسطيني، مشددة على أن نجاحه يعتمد على التزام الاحتلال وضمانات أمريكية واضحة تمنع المماطلة أو خرق البنود المتفق عليها.

وكشفت الجبهة الشعبية أنها تعمل حاليًا مع جميع الفصائل الفلسطينية وبـ رعاية مصرية على الإعداد لعقد حوار وطني شامل يهدف إلى بناء استراتيجية موحدة تستند إلى الثوابت والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مع إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس الشراكة والوحدة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن إدارة غزة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، مع مشاركة عربية ودولية في جهود إعادة الإعمار والتعافي، لضمان مستقبل مستقر وآمن لأبناء الشعب الفلسطيني.