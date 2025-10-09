عاجل ـ المصرية فريدة عيد تحصد جائزة أفضل مصممة لعام 2025 في قمة "الكوميسا".. إنجاز جديد يرفع اسم مصر في الصناعات الجلدية الأفريقية

أحمد جودة - القاهرة - المصرية فريدة عيد تحصد جائزة أفضل مصممة لعام 2025 في قمة "الكوميسا".. إنجاز جديد يرفع اسم مصر في الصناعات الجلدية الأفريقية

شهدت القمة الرابعة والعشرين لتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، والتي يشارك فيها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكريم المصممة المصرية فريدة عيد بمنحها جائزة أفضل مصممة لعام 2025.

جاء ذلك ضمن فعاليات معرض مواهب تصميم الجلود في إفريقيا، تحت شعار "الجلود الطبيعية تظل متميزة"، الذي ينظمه معهد الجلود والمنتجات الجلدية الأفريقي (ALLPI).

فريدة عيد تمثل إفريقيا في معرض تايوان الدولي

وأوضح معهد الجلود والمنتجات الجلدية الأفريقي أن فوز فريدة عيد بالجائزة يجعلها تمثل القارة الأفريقية في المعرض الدولي للجلود المقرر عقده في تايوان نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم عرض تصميماتها إلى جانب أعمال كبار المصممين العالميين.

وتسلم الجائزة نيابة عنها ممثل عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الحفل الختامي للقمة.

تقدير مصري يسطع في سماء إفريقيا

أشار معهد الجلود الأفريقي إلى أن هذا التكريم يعكس الإنجاز الشخصي للمصممة المصرية ومساهمتها البارزة في تطوير الصناعات الجلدية داخل مصر والقارة الأفريقية، مؤكدًا استمرار حملة "الجلود الطبيعية تظل متميزة" للسنة الثالثة على التوالي في القارة.

كما تم تكريمها ضمن فعاليات القمة تقديرًا لدورها الريادي وإبداعها الذي يعزز مكانة مصر في سوق التصميم والابتكار الأفريقي.