مباراة النصر والاتحاد بث مباشر.. إليك القنوات الناقلة والتردد الصحيح

يستعد عشاق الكرة السعودية والعربية لمتابعة واحدة من أقوى مباريات الموسم، وذلك عندما يلتقي فريق النصر مع نظيره الاتحاد في مواجهة مثيرة تُقام ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، في مباراة تُوصف بأنها نهائي مبكر يجمع بين عملاقين من عمالقة الكرة السعودية.

وضع النصر والاتحاد قبل مباراة القمة

يدخل النصر المباراة رافعًا شعار الفوز ولا بديل عنه، بعدما قدم مستويات مميزة منذ بداية الموسم في جميع البطولات، حيث استطاع تحقيق سلسلة انتصارات لافتة تشمل:

6 انتصارات في الدوري السعودي

3 انتصارات في دوري أبطال آسيا

وفوز وحيد حتى الآن في كأس الملك

في المقابل، يسعى الاتحاد حامل الثنائية المحلية الموسم الماضي إلى استعادة توازنه بعد فترة من التذبذب في النتائج، حيث يتراجع نسبيًا في ترتيب الدوري ويأمل في تصحيح المسار عبر بوابة النصر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في كأس الملك السعودي

تحظى بطولة كأس الملك السعودي بحقوق بث حصرية عبر شبكة قنوات ثمانية الرياضية، والتي خصصت قناة ثمانية 1 لنقل أحداث المواجهة المرتقبة بين النصر والاتحاد، مع تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد المباراة.

معلق مباراة النصر والاتحاد 2026

أسندت شبكة قنوات ثمانية مهمة التعليق الصوتي على القمة الكبيرة للمعلق الرياضي مشاري القرني، الذي يشتهر بتقديم أداء حماسي يزيد من متعة اللقاء.

تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

يمكن للمشاهدين ضبط أجهزة الاستقبال عبر الترددات التالية:

تردد قناة ثمانية على نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التقنية: DVB-S2

تردد قناة ثمانية على عرب سات

التردد: 11919.28

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التقنية: DVB-S2

طرق مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والاتحاد

يمكن متابعة مباراة النصر والاتحاد في كأس الملك السعودي 2026 ببث مباشر مجاني عبر:

تطبيق ثمانية

تطبيق جاكو

وذلك للمشاهدين داخل المملكة وخارجها بجودة عادية دون اشتراك.

موعد مباراة النصر والاتحاد في كأس الملك السعودي 2026

تنطلق صافرة البداية يوم:

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

الموعد حسب التوقيت:

09:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي