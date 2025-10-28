نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح مؤتمر "الانتوساي" العالمي برعاية الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة القاهرة متجهًا إلى مدينة السلام شرم الشيخ، للمشاركة غدًا في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، والذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويُعد هذا المؤتمر أحد أبرز الأحداث الدولية في مجال الرقابة المالية والمحاسبة، ويؤكد المكانة المرموقة التي وصلت إليها مصر في دعم منظومة الشفافية والنزاهة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن دورها المتنامي في تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

مشاركة دولية رفيعة المستوى

ويشهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة من مختلف دول العالم، من بينهم فيتال دي ريغو، الرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) ورئيس محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل، إلى جانب الدكتورة مارجريت كراكر، الأمين العام لمنظمة الانتوساي ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية.

كما يشارك في الفعاليات عدد كبير من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف القارات، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر ومؤسساتها الرقابية في المجتمع الدولي.

مصر تتسلم رئاسة منظمة الانتوساي

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حدثًا بارزًا يتمثل في تسلم مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) للدورة القادمة، وهو إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات المصرية في المحافل الدولية.

ويُعد هذا التكليف الدولي تقديرًا للدور الذي تقوم به مصر في تطوير العمل الرقابي وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، خاصة بعد أن أصبحت التجربة المصرية في الحوكمة ومكافحة الفساد نموذجًا يُحتذى به على مستوى العالم العربي والأفريقي.