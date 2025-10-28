نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قبيل انطلاق الإنكوساي 25.. "المركزي للمحاسبات" يعقد جلسة نقاشية موسعة حول مكافحة الفساد وغسل الأموال والأبعاد القانونية والمؤسسية والدولية في المقال التالي

عقد الجهاز المركزي للمحاسبات اليوم جلسة نقاشية موسعة بعنوان مكافحة الفساد وغسل الأموال.. الأبعاد القانونية والمؤسسية والدولية، وذلك ضمن الفعاليات التحضيرية قبيل انطلاق الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الإنتوساي (INCOSAI 25)، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين الدوليين.

بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين الدوليين

أدار الجلسة المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وشارك في المنصة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وهايدي مرزم، مسئولة مشروع الاتصال والمعلومات باليونسكو، وأليكسيس كاموهير، المراجع العام لجمهورية رواندا.

وناقشت الجلسة أحدث التجارب الدولية في مكافحة الفساد وغسل الأموال، مع التركيز على الجوانب القانونية والمؤسسية ودور الإعلام والذكاء الاصطناعي في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وذلك في سياق استعدادات الجهاز لاستضافة المؤتمر في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس الجهاز: نتحرك بخطى واثقة نحو ترسيخ منظومة رقابية متكاملة

أكد المستشار محمد الفيصل يوسف أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والدولية، مشيرًا إلى أن الجلسة تجسد نموذجًا للتعاون الفعّال بين مختلف الجهات.

وقال رئيس الجهاز إن "الإرادة السياسية والرقابة المؤسسية والإعلام المسؤول هي ركائز أساسية لبناء منظومة النزاهة الوطنية القادرة على حماية المال العام ودعم جهود التنمية المستدامة".

وزير الشئون النيابية: مكافحة الفساد تتطلب تكامل التشريع والرقابة والتطبيق

أكد المستشار محمود فوزي أن مكافحة الفساد والوقاية منه عملية مركبة لا تنجح بجهود طرف واحد، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة من التشريعات والفهم السليم والتطبيق الدقيق، تليها رقابة فعالة تضمن النزاهة والشفافية.

وأشار إلى أن جرائم الفساد وغسل الأموال أصبحت ذات طابع عابر للحدود، مما يستدعي تعاونًا دوليًا واسعًا لتعقب الأموال غير المشروعة ومنع استغلال الأنظمة التجارية والمصرفية في عمليات الغسل.

ممثلة اليونسكو: الإعلام والتعليم والذكاء الاصطناعي ركائز الشفافية

من جانبها، أوضحت هايدي مرزم، ممثلة منظمة اليونسكو، أن الإعلام والصحافة الاستقصائية يلعبان دورًا محوريًا في كشف الحقائق وتعزيز الوعي العام بخطورة الفساد، مؤكدة أن التعليم يمثل ركيزة رئيسية لبناء جيل واعٍ بقيم الشفافية والمساءلة.

كما شددت على ضرورة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في دعم الشفافية وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة تخدم المجتمع وتحد من الفساد.

المراجع العام لرواندا: الشراكة المؤسسية طريق النجاح في مكافحة الفساد

استعرض أليكسيس كاموهير تجربة بلاده رواندا في تعزيز التعاون بين المؤسسات الرقابية والجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي والإداري وتقليل الهدر في المال العام، مؤكدًا أن الشفافية والمساءلة هما أساس التنمية المستدامة.

ختام الجلسة: ثلاث ركائز لبناء النزاهة الوطنية

اختتم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الجلسة بالتأكيد على أن تأسيس منظومة النزاهة الوطنية يتطلب التقاء ثلاثة أركان استراتيجية هي:

1️⃣ الإرادة السياسية

2️⃣ الرقابة المؤسسية الفعالة

3️⃣ الإعلام المسؤول

مشددًا على أن هذه الأركان تمثل الضمان الحقيقي لبناء مجتمع نزيه ومؤسسات قوية قادرة على حماية مقدرات الدولة.