العالم اليوم - الكشف عن مصير رفات الأخوين السنوار.. داخل الصفقة أم لا؟

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 أكتوبر 2025 04:24 مساءً - نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصادر أمنية، قولها إن رفات قائد حماس في غزة يحيى السنوار وأخيه محمد المحتجزين لدى إسرائيل لا تشملهما صفقة الإفراج.

وقُتل يحيى السنوار في جنوب القطاع في أكتوبر 2024. وكان شقيقه محمد السنوار من أبرز قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.

وأكدت حركة حماس أنها توصلت إلى اتفاق لإنهاء الحرب، يتضمن انسحابا إسرائيليا من غزة وتبادل الرهائن بمعتقلين فلسطينيين، لكن الحركة دعت ترامب والدول الضامنة إلى ضمان أن تنفذ إسرائيل وقف إطلاق النار بالكامل.

وتشير توقعات إلى أن قائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين تريد حماس الإفراج عنهم تتضمن عددا من أبرز السجناء في إسرائيل، وكانت مسألة الإفراج عنهم غير قابلة للتفاوض في محادثات وقف إطلاق النار السابقة.

وذكر مصدر فلسطيني مقرب من المحادثات أن القائمة تتضمن مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح، وأحمد سعدات زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

لكن متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شددت، الخميس، على أن "مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم".