العالم اليوم - صحيفة: قوة عمل رباعية للبحث عن رفات الرهائن في غزة

انتم الان تتابعون خبر صحيفة: قوة عمل رباعية للبحث عن رفات الرهائن في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 أكتوبر 2025 04:24 مساءً - كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الخميس، أنه سيتم تشكيل قوة عمل مشتركة إسرائيلية-أميركية-قطرية-مصرية لتحديد مكان رفات الرهائن القتلى المجهولي الهوية.

وصرح مصدر مطلع للصحيفة أن قوة العمل ستوفر معدات ثقيلة لمهام مثل حفر أو هدم المباني للوصول إلى جثث القتلى.

وأضاف: "تهدف قوة العمل إلى إعادة أكبر عدد ممكن من رفات الرهائن القتلى إلى إسرائيل، بالإضافة إلى الرهائن الأحياء، في غضون 72 ساعة".

وكانت مصادر متطابقة أفادت في وقت سابق بأن حماس بدأت بجمع رفات الرهائن القتلى.

ويأتي هذا عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح الخميس، موافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأُعلن عن الاتفاق بعد محادثات مكثفة في شرم الشيخ، حيث سعى الوسطاء والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، إلى دفع الطرفين نحو اتفاق.