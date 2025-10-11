العالم اليوم - كوشنر ينتقد طائرة الرئيس الفلسطيني "الفارهة".. ماذا قال؟

انتم الان تتابعون خبر كوشنر ينتقد طائرة الرئيس الفلسطيني "الفارهة".. ماذا قال؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 12:24 صباحاً - وجّه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتقادات لاذعة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما يتعلق بالطائرة التي يستخدمها في رحلاته.
وقال كوشنر:"كنا نلتقي بنتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) في واشنطن، وكان يستقل رحلة تجارية تابعة لشركة (إلعال) للقائنا.. رغم أنه يدير قوة اقتصادية عظمى في المنطقة".
وتابع: "أما عباس (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) والذي يمثل مجموعة من "اللاجئين"، فكان يسافر على متن طائرة بوينغ خاصة قيمتها 60 مليون دولار".
