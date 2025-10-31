العالم اليوم - FBI يحبط مخطا إرهابيا في ميشيغن عشية الهالوين

انتم الان تتابعون خبر FBI يحبط مخطا إرهابيا في ميشيغن عشية الهالوين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 أكتوبر 2025 04:20 مساءً - أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، كاش باتيل، الجمعة، إحباط هجوم إرهابي محتمل كان يستهدف ولاية ميشيغن خلال عطلة نهاية الأسبوع تزامناً مع احتفالات الهالوين.

وقال باتيل في منشور عبر منصة "إكس": "هذا الصباح، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من إحباط هجوم إرهابي محتمل، واعتقال عدد من الأشخاص في ميشيغن كانوا يخططون لهجوم عنيف خلال الهالوين".

وأشار إلى أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمخطط في وقت لاحق.

وفي السياق، ذكرت إدارة شرطة ديربورن، الواقعة غرب مدينة ديترويت، أن عناصر من الـFBI نفذوا عمليات ميدانية في المدينة صباح الجمعة.

وأكدت في بيان عبر "فيسبوك" أنه "لا يوجد أي تهديد حالي على المجتمع"، مطمئنة السكان بشأن الوضع الأمني في المنطقة.