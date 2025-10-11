العالم اليوم - مسؤول في حماس: تسليم سلاحنا "خارج النقاش"

انتم الان تتابعون خبر مسؤول في حماس: تسليم سلاحنا "خارج النقاش" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 06:24 مساءً - أكد مسؤول في حماس، السبت، أن مطلب نزع سلاح الحركة الذي جاء في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة "خارج النقاش".

المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه قال لوكالة "فرانس برس"، إن "موضوع تسليم السلاح المطروح خارج النقاش وغير وارد".

وتأتي هذه التصريحات في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة.

وقعت إسرائيل وحماس الخميس اتفاقا في مدينة شرم الشيخ المصرية، مهد لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، يتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

لكن مسودة الاتفاق لم تتضمن إشارة إلى بعض النقاط الواردة في خطة ترامب، التي نصت في نقاطها العشرين على نزع سلاح حماس وعلى أن تتولى إدارة دولية انتقالية (مجلس السلام) برئاسة ترامب نفسه حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأشار ترامب إلى أن قضية تسليم حماس لأسلحتها سيتم تناولها في إطار المرحلة الثانية من خطة السلام.

وتعد خطة ترامب بالعفو عن أعضاء حماس الذين يسلمون أسلحتهم، والسماح لهم بمغادرة غزة.