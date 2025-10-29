نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر يونايتد يتحدث عن غرفة ملابس الفريق.. ما رأيته مذهل في المقال التالي

زكريا

تحدث نجم مانشستر يونايتد جاري نيفيل عن الأجواء داخل الفريق والعلاقة بين اللاعبين بعضهم البعض والمدير الفني البرتغالي روبن اموريم.

استطاع فريق مانشستر يونايتد ان يحقق أربع انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، لأول مرة منذ عدة مواسم وضعته في المركز الرابع.



غاري نيفيل عن غرفة ملابس مانشستر يونايتد:

‏“اللاعبون يحبونه كثيرًا [روبين اموريم]. إنهم يحبونه جدًا

يستعد مانشستر يونايتد لملاقاة نوتنجهام فورست ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت الموافق ١ نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.