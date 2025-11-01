نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلمى أبو ضيف تشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف في احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث عبرت عن سعادتها البالغة بالمشاركة في هذا الحدث الهام. ويُعد المتحف المصري الكبير من أكبر المتاحف في العالم، ويضم مجموعة كبيرة من الآثار المصرية القديمة.

وقالت سلمي أبو ضيف: "من اكتر لحظات حياتي فخرًا.، مشاركتي في إفتتاح المتحف المصري الكبير وتمثيل بلدي وحضارتي وأجدادي لحظة كانت مهمة حسيت بحضورهم ووجودهم حولي خلال التصوير تحت سفح الهرم وأبو الهول في ليلة يوجد القليل من الأشخاص حولي.. حسيت بهيبة بلدي وعظمتها اللي طول الوقت شيلاها في قلبي وبحكي للعالم كلة عليها في أي بلد أنا بزورة، هي مش مجرد بلد الحضارة والثقافة بس هي أم الدنيا كلها.. ممتنه للحظة دي اللي أكيد هفضل أحكي عليها لكل أحفادي إن شاء الله عشان حب مصر دة مش حب عادي دة موروث وبيجري في دم كل مصري".



واختتمت قائلة: “شكرًا لكل القائميين علي تسجيل وتنفيذ الرؤية الحضارية والتاريخية اللي تليق بأسم مصر وعظمتها”.