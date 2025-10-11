العالم اليوم - توقيع الحية على قائمة الإفراج عن أسرى المؤبد "يثير الاستياء"

انتم الان تتابعون خبر توقيع الحية على قائمة الإفراج عن أسرى المؤبد "يثير الاستياء" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 06:24 مساءً - وقع عضو المكتب السياسي لحركة حماس وكبير مفاوضيها خليل الحية، على قائمة الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد المعدلة إسرائيليا، الذين من المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل المتفق عليها، وفقا لمراسل "دوت الخليج".

وأفاد مراسلنا أنه تم نقل الأسرى المشمولين بالصفقة إلى سجني عوفر وكتسيعوت، استعدادا لإطلاق سراحهم في الأيام المقبلة.

وذكر أن الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم إلى الضفة الغربية المحتلة نقلوا إلى سجن عوفر، في حين جرى نقل من تقرر إبعادهم إلى غزة أو الخارج إلى سجن كتسيعوت.

وأشار إلى أن عددا من الأسرى بدأوا بالفعل في التواصل هاتفيا مع ذويهم، وأبلغوهم بقرب الإفراج عنهم.

استياء الأهالي

لكن الخبر أثار حالة من الاستياء في صفوف عائلات عدد من الأسرى الفلسطينيين، الذين استُثنوا من قائمة الإفراج.

وانتقد بعض أهالي الأسرى حركة حماس لموافقتها على القائمة المعدلة التي اقترحتها إسرائيل، معتبرين ذلك "تخليا عن ذويهم".

من جانب آخر، أعلن الصليب الأحمر الدولي أنه يجهز فرقه للدخول إلى السجون المعنية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للأسرى قبيل إطلاق سراحهم.

ومن المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 250 فلسطينيا يقضون أحكاما طويلة في سجونها، بالإضافة إلى 1700 آخرين اعتقلوا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

ومن المنتظر أن تفرج حماس عن الـ20 محتجزا الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود 48 أسيرا إسرائيليا في غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة، والبقية يعتقد أنهم لقوا حتفهم خلال الحرب أو في بدايتها.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ ظهر الجمعة في غزة، مما دفع مئات الآلاف النازحين للعودة إلى ديارهم في القطاع الذي دمرته حرب استمرت عامين.