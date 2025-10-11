العالم اليوم - مصدر: نائب الرئيس الفلسطيني يلتقي توني بلير في الأردن

ويسعى بلير لتولي دور بارز في إدارة شؤون غزة بعد الحرب، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية الصراع الدامي.

ونقلت صحيفة "فينانشال تايمز" البريطانية عن مصادر مطلعة، أن اسم بلير طرح لرئاسة مجلس إشرافي يحمل اسم "السلطة الانتقالية الدولية لغزة".

وشارك بلير في اجتماع عقد أواخر أغسطس برئاسة ترامب لمناقشة حرب إسرائيل في غزة، وخطط ما بعد الحرب للمنطقة.

وذكرت الصحيفة في يوليو الماضي أن "معهد توني بلير" شارك في مشروع لوضع خطة لما بعد الحرب في غزة.

والإثنين، سيرأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي قمة دولية في مدينة شرم الشيخ المصرية، تمهيدا لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب الذي تم توقيعه بوساطة مصرية قطرية أميركية.

وفي اتصال هاتفي، ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأميركي ماركو روبيو ترتيبات "قمة شرم الشيخ التى ستعقد برئاسة مشتركة بين السيسى وترامب"، وفق ما أعلنت الخارجية المصرية في بيان السبت.

وأفاد الدفاع المدني في غزة، السبت، أن أكثر من نصف مليون فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة منذ دخول وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ ظهر الجمعة.