نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام: مقتل 12 جنديًا باكستانيا في اشتباكات على حدود أفغانستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي ما لا يقل عن 12 جنديًا باكستانيًا مصرعهم في اشتباكات على الحدود مع أفغانستان، وفق ما أفادت قناة "تولو نيوز" يوم السبت.

وكان القناة الإخبارية قد أشارت سابقا إلى بداية تبادل لإطلاق النار بين القوات الباكستانية وقوات إمارة أفغانستان الإسلامية في منطقة محافظة هلمند.

ونقلت عن مصادرها أن القوات الجوية الأفغانية شنت ضربة على مدينة لاهور الباكستانية، في رد على هجوم باكستاني على مواقع طالبان قرب الحدود الأفغانية الباكستانية. ولم تقدم الجهات الرسمية في حركة "طالبان" تفاصيل عن العملية.

وجاءت هذه التطورات بعدما أفادت وسائل إعلام بأن طائرة مسيرة باكستانية استهدفت الخميس في كابول مركبة مصفحة كان على متنها زعيم طالبان الباكستانية نور ولي محسود وورثته المحتملون، إضافة إلى غارات شنها سلاح الجو الباكستاني فجر الجمعة على محافظة بكتيا شرق أفغانستان.

شكلت محافظتا خيبر بختونخوا وبلوشستان الباكستانيتين الحدوديتين مع أفغانستان في عام 2024 ما نسبته 90% من الهجمات الإرهابية في باكستان.

وتشهد هاتان المنطقتان هجمات متكررة من جماعات مسلحة متنوعة تستهدف القوات الأمنية الباكستانية والمدنيين، تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الأقليات العرقية - البشتون والبلوش.