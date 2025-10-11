أحداث "لينك" تخطف الجمهور بعد عرض أولى حلقاته

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل "لينك" بطولة النجم سيد رجب والنجمة رانيا يوسف، قائمة الترند على مواقع التواصل الاجتماعى بعد عرض حلقته الأولى بساعات قليلة، وسط تفاعل واسع من الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

الحلقة التي انطلقت على قناة DMC ومنصة Watch It، جذبت الأنظار منذ المشاهد الأولى بمزيج من التشويق، وفكرة مبتكرة تعتمد على بالزمن وطرح تساؤلات، وهو ما جعل المشاهدين في حالة ترقب لما سيحدث لاحقًا.

انطلقت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "لينك" ببناء درامي بسيط يهدف إلى تعريف المشاهد بالشخصيات الأساسية داخل العمل.

تبدأ القصة مع بكر (يجسده الفنان الكبير سيد رجب)، الرجل الذي خرج إلى المعاش ويعيش وسط أسرته المكونة من ثلاثة أبناء:

سعاد (فرح الزاهد)، وزياد (سليم الترك)، وإياد (محمود ياسين جونيور).

تتطور الأحداث عندما يتعرض بكر لعملية نصب إلكتروني بعد أن يهديه أولاده هاتفًا جديدًا بمناسبة عيد ميلاده، فيتحول الهدية إلى بداية سلسلة من المواقف الكوميدية والاجتماعية التي تعكس واقعًا معاصرًا يعيشه كثير من الأسر المصرية.

كما تظهر رانيا يوسف فى دور جارته بنفس العمارة، لتضيف بخفة ظلها لمسات من التفاعل الاجتماعي والمواقف الطريفة بين الجيران.

الحلقة الأولى جاءت سريعة الإيقاع ومليئة بالتفاصيل الإنسانية، مع مزيج ذكي بين الكوميديا والمواقف الواقعية، لتضع المشاهد أمام بداية مشوقة تعد بمزيد من الأحداث في الحلقات القادمة.

أداء الفنان سيد رجب كان حديث المتابعين، حيث أشاد كثيرون بقدرته على تقديم شخصية "بكر" بحس إنساني عميق، وتعبيرات مميزة، مما أضاف ثقلا دراميًا للأحداث كما اشاد الجمهور بالفنانة فرح الزاهد فى دور "سعاد".

كما أشاد الجمهور بمستوى الإخراج والتصوير، للمخرج محمد عبد الرحمن حماقى ومدير التصوير باسم سمير خاصة المشاهد العمارة واللقطات المعاصرة،و التصوير بالدرون ما أضفى على العمل طابعًا بصريًا مميزًا يدعم أجواء المسلسل.

يشارك في بطولة المسلسل كل من سيد رجب ورانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل وتامر فرج.

مسلسل "لينك" من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وينتج بواسطة شركة إيما لاين للإنتاج السينمائي التي تقودها إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، ما يعكس جودة الإنتاج ومهنية العمل.