نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "السهرة حلوة" لنيفين وغادة رجب تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية "السهرة حلوة" للأختين المطربات نيفين رجب وغادة رجب تريند موقع الصور "انستجرام" ضمن قائمة الأكثر رواجًا، وكانت قد طرحت المطربة نيفين رجب، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أحدث أغانيها، والتي تجمعها بشقيقتها المُطربة غادة رجب، وتحمل اسم "السهرة حلوة"، وهي الأغنية الأولى التي تجمع الشقيقتين، منذ شهر.

أغنية السهرة حلوة كلمات لؤي الجوهري، ألحان أحمد زعيم، توزيع شريف قاسم، جيتار أحمد حسين، صوليست محمود شاهي، طبلة ماجد الصوان، ميكس وماستر محمد جودة، إخراج أحمد جريزمان.

الكليب تم تقديمه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وضم مشاهد من إحدى السهرات على شاطئ البحر، وقت الغروب، ويلتف الحضور حول العازفين ونيفين وغادة أثناء الغناء.

وتقول كلمات الأغنية: السهرة حلوة، والناس تجنن، مزيكا رايقة قاعدين ندندن، ويا الحبايب، الحزن غايب ويا هم سيبنا الله يحنن، ألفين ما شاء الله على أحلى لمة، الكل حاضر، الدعوة عامة".