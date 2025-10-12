نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 4 أشخاص وانتشال جثامين 121 آخرين في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن جثامين 125 قتيلًا وصلت إلى مستشفيات القطاع، منذ فجر اليوم السبت، من بينها جثامين 121 قتيلًا تم انتشالها من تحت الأنقاض.

وذكرت المصادر، أن مدنيا قتل جراء إصابته بالرصاص من طائرات إسرائيلية مسيرة في بلدة القرارة شمالي خان يونس جنوبي القطاع، كما توفي 3 مواطنين متأثرين بإصاباتهم السابقة.

ووصلت إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة جثامين 52 قتيلا، وإلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة جثامين 21 قتيلا، وشهيد إلى مستشفى العودة في النصيرات، و20 قتيلا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، و31 جثمانا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن البارحة أنه ‏ابتداء من الساعة 12:00 تموضعت قوات من الجيش على خطوط الانتشار العملياتي الجديدة بناء على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة المختطفين حسب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت 67،682 قتيلا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و170،033 جريحا، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.