أربع سيدات يواجهن تجربة الانفصال ويخططن لبناء مستقبلهن على طريقتهن في "قواعد الطلاق الـ 45"

القاهرة - محمد ابراهيم - أربع سيدات ناجحات في مسيرتهن المهنية ويعانين من مشاكلهّن العائلية والزوجية، الأمر الذي يضع ارتباطهن بالشريك على المحك في مسلسل "قواعد الطلاق الـ 45" على الذي يُعرض يوميًا على" MBCمصر دراما"، في تمام العاشرة مساءً.

المسلسل هو النسخة العربية من السلسلة الأميركية الشهيرة "Girlfriends Guide To Divorce"، ويجمع إنجي المقدم، هيدي كرم، سالي شاهين، إنجي أبو زيد، عمر الشناوي وآخرين. وإخراج مصطفى أبو سيف.

إنجي المقدم



تشرح إنجي المقدم عن شخصية الكاتبة فريدة التي تقدمها في العمل، لتقول "أنها وضعت سلسلة كتب عن العلاقات المثالية في الحياة، وتطلّ في المشهد الأول من الحلقة الأولى لتعطي نصائح للسيدات عن كيفية الحفاظ على عائلاتهن، لنكتشف سريعًا أن علاقتها بشريكها ليست مثالية".

و يرصد العمل التحولات في حياة هذه المرأة وأسرتها وحياة صديقاتها ومحيطها، وتقول "تخطئ المرأة وتكمل ثم تضعف وتحاول التصحيح، ثم تخطئ وتكمل مرة أخرى وهكذا، إلى أن تفلت الأمور من بين يديها وتخفق في إدارة أمورها".



تشير المقدم إلى أن "فريدة هي شخصية قيادية، تريد أن تتحكم بزمام الأمور، وأن تكون قادرة على تنظيم كل شيء في حياتها وعملها وحياة أولادها وعائلتها، وهي لم تنشأ في كنف والدين مثاليين، وعندما كبرت قررت أن تتحمل مسؤولياتها، لكن كل شيء يسير بعكس ما تخطّط له، وتسوء علاقتها بزوجها عمر إلى حد يضعهما على حافة الطلاق، رغم أنها تعرفه وتحبه منذ الطفولة، ونكتشف أنها تعيش كذبة كبيرة".

وتقول "أنها في البداية تصوّر للناس أنها تعيش حياة وردية سعيدة، ونراها كاتبة ناجحة ولديها أسرة سعيدة، هذا ما يظهر للناس لكن في الواقع أنها وزوجها شبه منفصلين، وجراء ذلك تصبح حياتها المهنية مهددة، وتعجز عن السيطرة ومن هنا تتحول حياتها إلى ردود أفعال متتالية".

هيدي كرم



من جهتها، توضح هيدي كرم "أؤدي شخصية داليا وهي امرأة حذرة من الناس عمومًا، بسبب مشاكل متجذرة مع والديها منذ الطفولة، مما سبب لها مشاكل في علاقاتها العاطفية وفي علاقتها مع ابنها ايضًا، لذا فشخصيتها مركبة جدًا". وتردف بالقول: "المسلسل يتناول حياة أربع سيدات في منتصف الثلاثينيات، كلهن مطلقات، لكن ظروفهن مختلفة وتجمع بينهن الحياة فيما تمر كل منهن بمصاعب تؤثر على علاقتهن، وهن أصدقاء منذ زمن، وتجمعهن ظروف صعبة ويدعمن بعضهن بعضًا على المستوى النفسي ويقفن إلى جانب بعضهن".

و تقول هيدي: "العمل يسلط الضوء على أهمية الاصدقاء في الحياة، ووجود الصديقة القوية في حياة صديقتها وكيف تؤثر عليها وتساندها".



وتشير إلى أن "لحظات الضعف موجودة عند الإنسان القوي والضعيف، لكن فكرة تناول هذه اللحظة والتعامل معها هي المعيار، وكيف يمكن تخطيها بسرعة، وهو ما يميز القوي عن الضعيف، وقد تعلمت داليا أن تتخطى كل الأمور بسرعة، فهي محامية ترفع راية الدفاع عن المرأة".

سالي شاهين



تقول سالي شاهين "أتمنى أن أكون على قدر هذه المسؤولية، ما أعجبني في الشخصية التي أقدمها أنها تبدو سطحيّة ولا يعنيها أي شيء، لكنها في الواقع ليست كذلك، إذ أنها تهتم لصديقاتها ومشاكلهن ونكتشف أن تجاربها الصعبة في الحياة دفعتها لأن تظهر هذا الوجه للناس".

وتضيف "هي امرأة رومانسية، تبحث عن رجل مناسب لها. ورغم أن الكثير من اختياراتها خاطئة، لكنها رغم ذلك تظل بمثابة الأم لصديقاتها، بمعنى أنها الكتف الحنون والمهتمة دومًا لمشاكلهن".

إنجي ابو زيد



أما إنجي أبو زيد، فترى أن "مناقشة موضوع العمل مهم جدًا خصوصًا بعدما شهدنا طفرة واسعة من حالات الطلاق غير المسبوقة في السنوات الأخيرة، ولا نجد أعمالًا درامية تناولت هذا الأمر سابقًا، حيث أننا غالبًا ما نتابع أعمالًا حول الحياة ما بعد الطلاق، لكن مسلسل "قواعد الطلاق الـ 45"، يسلط الضوء على مراحل الطلاق، والمصاعب التي تواجهها المطلقة والمشاكل التي تعيشها المرأة المطلقة التي لم تنجب وكذلك ما تعانيه الأم المطلقة".

وتؤكد أبو زيد أن المخرج مصطفى أبو سيف وفريق الكتابة يقدمون عملًا متميزًا، وقد حوّلوا فورمات عالمي إلى عمل عربي- مصري يتلاءم مع عاداتنا وتقاليدنا، وإن جاز القول سنتابع هذا المسلسل بعدسة مصرية بامتياز".

وخلال العمل سنتعرف إلى طبائع مختلفة من النساء، كل منهن تتعامل مع موضوع الطلاق بشكل مختلف عن الأخرى".

وتختم: "لدينا أربع شخصيات رئيسية كل منهن لها نظرتها الخاصة للأمور وأسلوبها، وأؤدي شخصية سارة وهي شابة مشاغبة، لديها جانب حاد في تعاملها مع الناس لأنها لا تخفي شيئًا بل تقول كل ما في قلبها، ويمكن اعتبارها مرآة الحق أو الصراحة".