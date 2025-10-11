العالم اليوم - ويتكوف وكوشنر في غزة.. "جولة ميدانية" مع الجيش الإسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر ويتكوف وكوشنر في غزة.. "جولة ميدانية" مع الجيش الإسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 10:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن موفدي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر زارا قطاع غزة، مع دخول وقف إطلاق النار في القطاع يومه الثاني.

وقال الجيش في بيان إن رئيس الإركان الإسرائيلي إيال زامير أجرى جولة ميدانية في غزة مع "الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر".

وكانت شبكة "فوكس نيوز" أشارت إلى زيارة ويتكوف وكوبر موقعا تابعا للجيش الإسرائيلي داخل غزة، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في القطاع المدمر.

وذكرت الشبكة أن الهدف من الزيارة كان "التأكد من استكمال الانسحاب المتفق عليه ضمن الاتفاق مع حركة حماس".

وقال كوبر في بيان: "عدت للتو من زيارة داخل غزة لتوضيح كيف نمضي قدما في إنشاء مركز تنسيق مدني عسكري بقيادة القيادة المركزية، الذي سيعمل على تنسيق الأنشطة لدعم الاستقرار بعد النزاع".

وأضاف: "أبناء وبنات أميركا بالزي العسكري يلبون النداء من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، دعما لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة في هذه اللحظة التاريخية".

وأردف كوبر: "سينجز هذا الجهد الكبير من دون وجود قوات أميركية على الأرض في غزة".

وبدأت عملية نشر أولية لـ200 جندي أميركي في إسرائيل، للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار في غزة بموجب خطة السلام التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسيتولى الجيش الأميركي تنسيق عمل قوة متعددة الجنسيات ستنتشر في غزة.