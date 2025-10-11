العالم اليوم - بعد اقتراح ترامب.. كيف ردت إيران على "التطبيع مع إسرائيل"؟

انتم الان تتابعون خبر بعد اقتراح ترامب.. كيف ردت إيران على "التطبيع مع إسرائيل"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 11:20 مساءً - وصفت إيران احتمال تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنه "مجرد أحلام".

وكان ترامب قال في أواخر سبتمبر الماضي: "من يدري، ربما تنضم إيران ذاتها"، في إشارة إلى الاتفاقات الإبراهيمية التي أعلن عنها خلال ولايته الأولى.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي، السبت: "لن تعترف إيران أبدا بنظام محتل ارتكب إبادة جماعية وقتل أطفالا".

كما اعتبر عراقجي أن بلاده "لا تثق" باحترام إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، في اليوم الثاني من إقراره في القطاع المدمر.

وتابع عراقجي: "ليس هناك أي ثقة بالنظام الصهيوني"، مذكرا بأنه "سبق أن حصل أكثر من وقف لإطلاق النار في الماضي، في أمكنة مختلفة، وخصوصا في لبنان، لكن إسرائيل انتهكته".

وأضاف: "نحذر من حيل النظام الصهيوني وخياناته".

لكن عراقجي كرر دعم طهران لوقف إطلاق النار في غزة، وقال: "لقد دعمنا دائما أي خطة أو إجراء من شأنه وضع حد لهذه الجرائم بحق سكان غزة، وضع حد لهذه الإبادة".

ومن جهة أخرى، قال عراقجي إن طهران ترحب باقتراح نووي أميركي محتمل "عادل ومتوازن"، لكنها لا ترى مبررا لإجراء محادثات مع القوى الأوروبية.

وأضاف أن طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل عبر وسطاء.

وتساءل الوزير: "ماذا يمكن أن يفعلوا (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)؟ وأي نتيجة إيجابية يمكن أن تؤدي إليها هذه المفاوضات؟ لا نرى فعلا أي سبب للتفاوض معهم".

وبمبادرة من الترويكا الأوروبية، أعادت الأمم المتحدة في 29 سبتمبر الماضي فرض عقوباتها على إيران على خلفية برنامجها النووي.

وفي يونيو الماضي، خاضت إيران وإسرائيل مواجهة عسكرية استمرت 12 يوما، وأسفرت عن مقتل عسكريين إيرانيين كبار وعلماء على صلة بالبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن مئات المدنيين.

وانتهت الحرب بعد وقت قصير من ضربات أميركية استهدفت 3 مواقع نووية في إيران.