العالم اليوم - بلجيكا تلغي حفل فرقة أميركية بسبب مطرب داعم لإسرائيل

انتم الان تتابعون خبر بلجيكا تلغي حفل فرقة أميركية بسبب مطرب داعم لإسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 11:20 مساءً - ألغت بلدية فورست في العاصمة البجليكية بروكسل حفلا لفرقة الميتال الأميركية "ديستربد" كان مقررا في 15 أكتوبر الجاري، بسبب ما وصفته بـ"مخاوف أمنية" تتعلق بمواقف المغني الرئيسي في الفرقة دافيد درايمان، الداعمة لإسرائيل.

وذكرت صحيفة "دي ستاندرد" البلجيكية أن السلطات المحلية أصدرت أمرا رسميا من الشرطة بإلغاء الحفل، الذي كان سيقام في قاعة "فورست ناسيونال"، وذلك عقب تقييم أمني سلبي من قبل الشرطة.

وقال شارل سبابينس عمدة بلدية فورست: "نظرا لحساسية الموقع ورأي الشرطة السلبي كان من واجبي اتخاذ هذا القرار"، مؤكدا أن "مسؤوليتي وأولويتي سلامة السكان والجيران والجمهور والموظفين".

ولم تصدر الفرقة الأميركية حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن إلغاء الحفل.

وأشارت تقارير إلى أن نقابات ومنظمات محلية كانت تخطط لتنظيم احتجاجات أمام موقع الحفل، وحذرت الشرطة من وجود تهديد محتمل للأمن العام.

وكان عمدة فورست قد صرح في وقت سابق لصحيفة "ذي بروكسل تايمز" أنه سبق وحاول إلغاء الحفل، واصفا حضور درايمان بأنه "مشكلة أخلاقية"، وقال: "هذا رجل وقّع على قذيفة أطلقت على غزة. نحن لا ندعم حضوره ولا مواقفه بشأن غزة".

يذكر أن درايمان، وهو يهودي الديانة، أثار جدلا واسعا العام الماضي بعد نشره صورة من قاعدة للجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة، وهو يوقع على قذيفة.

وردا على الانتقادات، كتب: "نعم، وقّعت على قذيفة واحدة. قصدت ما كتبت وسأفعله مجددا. الادعاء بأن هذه القذيفة قتلت أطفالا أو مدنيين أمر سخيف".

تجدر الإشارة إلى أن فرقة "ديستربد" تقوم حاليا بجولة أوروبية احتفالا بالذكرى 25 لإصدار ألبومها الأول "ذي سيكنس".

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الجدل المتصاعد في أوروبا بشأن فنانين مرتبطين بإسرائيل، فقد تم مؤخرا إلغاء عروض أخرى بسبب لأسباب مشابهة.