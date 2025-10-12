العالم اليوم - هؤلاء القادة والزعماء أكدوا حضور "قمة شرم الشيخ للسلام"

انتم الان تتابعون خبر هؤلاء القادة والزعماء أكدوا حضور "قمة شرم الشيخ للسلام" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 أكتوبر 2025 08:16 صباحاً - قال متحدث باسم الرئاسة المصرية، أمس السبت، إن مصر ستستضيف قمة دولية في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر يوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث، في بيان، أن القمة سيشارك فيها أكثر من 20 زعيما، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشار البيان إلى "مشاركة قادة أكثر من عشرين دولة".

وجاء في بيان الرئاسة المصرية "تعقد قمة دولية تحت عنوان ’قمة شرم الشيخ للسلام‘.. الاثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، برئاسة مشتركة" بين السيسي وترامب.

ومن أبرز المشاركين فيها الذين أكدوا حضورهم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

ولم يصدر بعد أيّ إعلان بشأن مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القمة، فيما أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس، أن "حماس لن تكون مشاركة" في عملية التوقيع الإثنين في مصر بل سيقتصر الامر على "الوسطاء والمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين".

الأمين العام للأمم المتحدة سيحضر القمة

سيشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، في قمة دولية حول غزة في مصر برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب ما أعلن مكتبه.

وقال الناطق باسم مكتبه إن غوتيريش "سيسافر إلى مصر ليحضر الاثنين قمة شرم الشيخ للسلام"، مشيرا إلى أنه سيعود الأربعاء إلى مقرّ الهيئة الأممية.

الإليزيه: ماكرون سيحضر القمة

أعلن قصر الإليزيه، أمس السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى مصر يوم الاثنين لإجراء محادثات حول تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وذكر الإليزيه أن الخطة، التي توسط فيها ترامب إلى جانب قطر ومصر وتركيا، تهدف إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى غزة.

وأضاف أن ماكرون سيلتقي بشركاء إقليميين لمناقشة الخطوات التالية في تنفيذ الاتفاق.

وأوضح الإليزيه أن ماكرون سيؤكد التزام فرنسا بحل الدولتين بوصفه أساسا للسلام والأمن الدائمين وإعادة الإعمار في المنطقة.

ورئيس الوزراء البريطاني

في لندن، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيحضر الاثنين القمة الدولية بشأن غزة لمراسم توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أفاد مكتبه.

وقال بيان صادر عن داونينغ ستريت السبت إن "رئيس الوزراء سيتوجه إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ للسلام الاثنين" التي تعقد برئاسة مشتركة بين السيسي ترامب.

وأضاف البيان أن ستارمر "سيحضر حفل توقيع خطة السلام بشأن غزة.. التي تمثل نقطة تحول تاريخية للمنطقة بعد عامين من النزاع وإراقة الدماء".

ومن المتوقع أن يدعو ستارمر إلى استمرار التنسيق الدولي لتنفيذ المرحلة التالية، والتي تتضمن نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غزة.

وسيؤكد ستارمر على "الدعم الثابت" الذي تقدمه بريطانيا للمساعدة في وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

أردوغان وعاهل البحرين ورئيس وزراء باكستان

وكان مراسل دوت الخليج نقل، أمس السبت، عن مصادر مطلعة أن قمة شرم الشيخ للسلام، المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، ستشهد حضور 25 من القادة والرؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وأشار إلى أن من بين الزعماء المتوقع حضورهم قمة شرم الشيخ للسلام، إلى جانب القادة والزعماء أعلاه الذين أكدوا حضورهم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من بين المدعوين لحضور القمة، وفقا لمراسلنا.

وكان الرئيس المصري وجه كذلك الدعوة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، للمشاركة في الاحتفالية التي ستستضيفها مصر بمناسبة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.