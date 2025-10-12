الرئيس السيسى : يجب على المجتمع الدولى مواجهة تهور إثيوبيا فى ملف سد النهضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ثبت بالدليل الفعلى صحة مطالبتنا بضرورة وجود اتفاق قانونى وملزم لأطرافه لتنظيم تشغيل سد النهضة الإثيوبى.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه: "فى الأيام القليلة الماضية تسببت إثيوبيا من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد فى إحداث أضرار بدولتى المصب نتيجة التدفقات غير المنتظمة".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "إنه يحتم على المجتمع الدولى بصفة عامة والقارة الإفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية.. وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، فى حالتى الجفاف والفيضان، فى إطار الاتفاق الذى تنشده دولتا المصب".