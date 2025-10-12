الرئيس السيسى: مصر انتهجت مسارا دبلوماسيا نزيها بشأن السد الإثيوبى..وحماية المياه تمثل قضية مصيرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر انتهجت مسارا دبلوماسيا نزيها بشأن السد الإثيوبى.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه: "الحقيقة الثابتة أن النيل ملكية مشتركة لكل الدول المتشاطئة".