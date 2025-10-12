الرئيس السيسى: مصر انتهجت مسارا دبلوماسيا نزيها بشأن السد الإثيوبى..وحماية المياه تمثل قضية مصيرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر انتهجت مسارا دبلوماسيا نزيها بشأن السد الإثيوبى.
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى افتتاح أسبوع القاهرة للمياه: "الحقيقة الثابتة أن النيل ملكية مشتركة لكل الدول المتشاطئة".
وأوضح الرئيس أن حماية المياه تمثل قضية مصيرية ولم تعد شأنا محليا أو إقليميا، مضيفاً أن "قضية المياه قضية عالمية تتطلب تكثيف التعاون الدولي"، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات متعددة تتعلق بتزايد الطلب على المياه وشح الموارد.
وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "يجب تعزيز التعاون العابر للحدود في إدارة الموارد المشتركة".