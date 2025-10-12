الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد سلطنة عمان خلال هذه الأيام حالة جوية نشطة، تتمثل في تأثر أجواء البلاد بامتداد منخفض جوي أدى إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات، وسط توقعات باستمرار الحالة خلال الساعات والأيام القادمة . وتتابع الجهات المعنية تطورات الطقس عن كثب، خاصة مع مؤشرات تزايد شدة الأمطار على بعض المناطق واحتمال جريان الأودية والشعاب يسسثص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

توقعات حالة الطقس في سلطنة عمان: أمطار غزيرة ومنخفض جوي قوي يضرب عدة محافظات

بحسب التحديثات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية العمانية، فإن صور الأقمار الصناعية والرصد الجوي تُظهر تكاثف السحب الركامية على مناطق واسعة من شمال وجنوب الباطنة، مرورًا بمحافظات الظاهرة والداخلية والوسطى. وتشير التقديرات إلى أن كميات الأمطار المتوقعة تتراوح بين 20 و60 ملم، وهي كميات كافية لتسبب جريان عدد من الأودية وامتلاء الشعاب في المناطق الجبلية والمنخفضة.

كما تمتد تأثيرات المنخفض الجوي لتشمل أجزاء من محافظة شمال الشرقية والجزء الجنوبي من محافظة مسندم، مع توقعات بأن تتراوح كميات الأمطار فيها بين 10 و30 ملم. ويُتوقع أن تتشكل السحب الرعدية خلال فترات بعد الظهر والمساء مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية الهابطة.

رياح قوية وانخفاض في مدى الرؤية

ترافقت الحالة الجوية مع نشاط ملحوظ في الرياح الهابطة الناتجة عن السحب الركامية، حيث تراوحت سرعتها بين 15 و35 عقدة أي ما يعادل 28 إلى 64 كيلومترًا في الساعة. هذه الرياح أدت إلى إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة، مما تسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية بشكل مؤقت، خاصة في طرق الظاهرة والوسطى.

وأشارت هيئة الطيران المدني إلى أن هذه الرياح قد تتسبب أحيانًا في تحريك الرمال على الطرق السريعة، الأمر الذي يتطلب من السائقين توخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا في المناطق المفتوحة أو عند المنعطفات الجبلية.

أمطار رعدية متفاوتة الغزارة

من المتوقع أن تتواصل الأمطار الرعدية على فترات متقطعة خلال اليومين المقبلين، مع تركّزها في المحافظات الشمالية. وتشير التوقعات إلى أن بعض المناطق الجبلية في ولايات الرستاق وعبري ونزوى قد تشهد هطولات غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البَرَد، مما قد يؤدي إلى فيضان بعض الأودية والشعاب.

كما يُحتمل أن تمتد الأمطار نحو المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان خلال ساعات المساء والليل، نتيجة حركة الرياح الرطبة القادمة من البحر، والتي تعمل على تعزيز تكوّن السحب الركامية فوق سواحل الباطنة ومناطق الحجر الشرقي والغربي.

تحذيرات هيئة الطيران المدني