نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشار الألماني: سنشجع الشركات الألمانية على تعزيز استثماراتها في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المستشار الألماني فريدريش ميرتس على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد اللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المستشار الألماني استهل اللقاء بتوجيه الشكر للرئيس السيسي على الجهود المكثفة التي بذلتها مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أنه لولا جهد الرئيس السيسي لما تم التوصل إلى اتفاق التهدئة، معربًا عن أمله في أن يكون السلام دائمًا، ومؤكدًا استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار القطاع.

السيسي يؤكد أهمية تعزيز تواجد كبرى الشركات الألمانية في السوق المصري

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره الكبير لألمانيا وشعبها، مؤكدًا حرصه على تعزيز العلاقات المصرية الألمانية وتطويرها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز تواجد كبرى الشركات الألمانية في السوق المصري، لا سيما في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالدول العربية والأفريقية، ما يجعلها بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية.

كما شدد الرئيس السيسي على أن السياسة الخارجية المصرية تتسم بالاتزان والإيجابية، والسعي لتجنب النزاعات وتحقيق الاستقرار، لافتًا إلى ضرورة مواصلة التنسيق بين القاهرة وبرلين في الملفات الإقليمية مثل سوريا والسودان وليبيا.

تقدير ألماني للدور المصري ودعوة لزيارة رسمية إلى القاهرة

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه الدعوة للمستشار الألماني لإجراء زيارة رسمية إلى مصر، وهي الدعوة التي رحب بها ميرتس، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه ألمانيا لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي، ومتطلعًا إلى القمة المصرية الأوروبية المقررة في بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025.

وفي ختام اللقاء، أعرب المستشار الألماني عن امتنانه العميق للرئيس السيسي على دعوته للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أن لقائه بالرئيس يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين.

وأكد ميرتس أنه سيشجع الشركات الألمانية على تعزيز استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة، النقل، والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن السوق المصري يتمتع بفرص واعدة للنمو والتكامل الاقتصادي.