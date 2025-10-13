نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين تطالب بوقف تنفيذ الاتفاق فورًا! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت هيئة أهالي الرهائن الإسرائيليين بوقف تنفيذ الاتفاق فورا حتى الإفراج الكامل والتام عن جميع القتلى.

وجاءت هذه المطالب كرد فعل بعد أن تبين أن حركة حماس ستعيد 4 جثث للرهائن من 28 لديها.

وشددت الهيئة على أن انتهاك حماس للاتفاق يجب أن يقابل برد حازم من الحكومة الإسرائيلية والوسطاء الدوليين، محذرة من أنه "يجب على الطرفين احترام الاتفاق، فإن لم تفِ حماس بالتزاماتها، فعلى إسرائيل ألا تفي بدورها أيضا."

وجاء في بيان الهيئة: "نطالب بإطلاق سراح جميع المختطفين الثمانية والعشرين، رجالا ونساء. لن نتخلى عن أحد، حتى آخر رهينة."

هذا ودعت الهيئة الحكومة الإسرائيلية والوسطاء الدوليين إلى "التحرك فورا لتصحيح الوضع وضمان احترام الالتزامات".



كما اعتبرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان رسمي أن هذه عدم تسليم الرهائن كلهم يعد انتهاكا صارخا للاتفاقات السابقة.

وأكدت أن هذا الإجراء يمثل ظلما فادحا للأسرى وعائلاتهم، داعية الحكومة الإسرائيلية والوسطاء الدوليين إلى التحرك فورا لتصحيح الوضع وضمان احترام الالتزامات تجاه الأسرى وعائلاتهم.

هذا وأعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" في بيان مشترك اليوم أن قواته استلمت الأسرى الـ20 المحررين في قطاع غزة، وهم الآن في طريقهم إلى إسرائيل.

هذا ووثقت الكاميرا لحظة وصول الأسرى الإسرائيليين إلى معسكر "ريعيم" وقافلة سيارات ترفع الأعلام الإسرائيلية وسط صيحات ابتهاج المنتظرين.

وانطلقت عملية التبادل بين حركة حماس وإسرائيل في شمال قطاع غزة الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين.

ونشرت حركة "حماس" صباح اليوم قائمة بأسماء 20 أسيرا إسرائيليا من الأحياء من المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

من جانبها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ستتم على ثلاث مراحل وفي نقاط محددة داخل قطاع غزة.

وذكرت الهيئة أن تنسيقا أوليا جرى بين حركة حماس واللجنة الدولية للصليب الأحمر تمهيدا لإطلاق الدفعة الأولى من الأسرى.

وأكد منسق شؤون الأسرى الإسرائيليين أن الصليب الأحمر استكمل استعداداته اللوجستية، وأن قافلة المنظمة ستضم ما بين 8 إلى 10 مركبات مخصصة لنقل المفرج عنهم.