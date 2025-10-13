نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تبلغ مصر استعدادها للمشاركة في عملية إعمار غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس استعداد بلاده للمساعدة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة بعد دخول وقف إطلاق حيز التنفيذ.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمستشار الألماني في مدينة شرم الشيخ خلال زيارته الرسمية للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة مصرية أمريكية مشتركة.

وأكد بيان للرئاسة المصرية بأن ميرتس استهل اللقاء بتوجيه للرئيس السيسي على الجهد الذي قام به، والذي أسفر عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا على أنه لولا جهد السيسي لما كان يمكن التوصل إلى الاتفاق الحالي، معربًا عن الأمل في أن يكون السلام ممتدًا في الزمن، مع استعداد ألمانيا للمساهمة في إعادة الإعمار.

وأعرب السيسي عن تقديره لاستعداد ألمانيا للانخراط في جهود إعادة إعمار غزة، مشددًا في ذلك الخصوص على ضرورة السعي حثيثا لتثبيت وقف إطلاق النار، والحيلولة دون عودة نشوب الصراع مجددًا، وضرورة العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية، مؤكدًا سيادته على أن مصر تبذل قصارى الجهد في هذا الصدد.

وأكد السيسي على حرصه مواصلة تعزيز العلاقات المصرية الألمانية وتطويرها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى أهمية تعزيز تواجد كبرى الشركات الألمانية في السوق المصري، خاصة مع اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع مصر مع الدول العربية وإفريقيا.

وشدد على ما تتسم به سياسة مصر الخارجية من اتزان وإيجابية وسعي لتجنب النزاعات وتحقيق التهدئة، مشيرا إلى أهمية مواصلة تكثيف التنسيق السياسي والتعاون بين مصر وألمانيا، خاصةً بالنسبة للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على غرار الأزمات في سوريا والسودان وليبيا، والسعي في هذا الإطار لتجنب التصعيد.

وأشار السيسي إلى تقديره للدعم الذي تحظى به مصر من جانب ألمانيا في إطار الاتحاد الأوروبي، معربا عن التطلع لإنجاح القمة المصرية الأوروبية التي سوف تعقد في بروكسل يوم 22 أكتوبر.