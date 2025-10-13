نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باحث فلسطيني لـ "دوت الخليج": هدنة الحرب قد تستمر لشهرين إلا في هذه الحالة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شهدت فلسطين صباح اليوم عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين كخطوة من ضمن خطة الرئيس دونالد ترامب من أجل عملية السلام بعد حرب إبادة جماعية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتشهد مدينة شرم الشيخ اليوم الاثنين قمة سلام برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن ثم العديد والعديد من قادة دول العالم، هذه القمة التي رفض حضورها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحجة حضور عيد العرش.

وعلى هذا الأساس، علق الدكتور منصور أبو كريم الباحث الفلسطيني في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، قائلا: "وقف إطلاق النار يساهم في وقف الحرب بصورة دائمة وبالوقت ذاته فإن وقف الحرب بصورة دائمة يتطلب إيجاد حدود عملية وقائمة للقضايا الرئيسيه المتبقية مثل السلاح والحكم وإعادة الإعمار".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج":"إن ملف تسليم الأسري قد أغلق فحركة حماس وسط الجهود الدولية قد اقتنعت اخيرا بأن هذا الملف يجب أن يغلق والانتهاء منه لأنه يبرر سياسيا وأخلاقيا لإسرائيل ولنتنياهو الاستمرار في حرب الإبادة وهذا قد يساعد في استقرار الأوضاع والوصول إلى تسوية شاملة".

واختتم تصريحاته، قائلا: "التسوية الشاملة يجب أن إيجاد تسوية للقضايا الخلافية الأخرى وهي قضايا السلاح والحكم والقيادات وإعادة الإعمار ودون تسوية هذه القضايا فقد تعود الحرب مرة أخرى ومن الممكن أن تستمر الهدنة لمدة شهر أو شهرين".