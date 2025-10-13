نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ ترمب يستعيد ذكريات لقائه الأول مع السيسي: "لن أنسى ذلك اليوم أبدًا" في المقال التالي
خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل انطلاق أعمال قمة شرم الشيخ للسلام، استعاد ترمب ذكريات لقائه الأول مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن ذلك اللقاء كان "نقطة تحول في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة".
وقال ترمب موجّهًا حديثه إلى السيسي: "أتذكر جيدًا أول مرة التقينا في نيويورك قبل سنوات، لقد كانت بداية صداقة قوية واحترام متبادل، وها نحن اليوم نلتقي مجددًا في شرم الشيخ وسط ظروف دولية بالغة الأهمية."
وأكد ترمب أن العلاقات بين واشنطن والقاهرة تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى الدور المصري المحوري في استقرار الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب. كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر في استضافة القمة والعمل على تحقيق السلام وإعادة إعمار غزة.
من جانبه، رحّب الرئيس السيسي بالرئيس الأمريكي، مشيدًا بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومؤكدًا أن التعاون المصري الأمريكي قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
ويشارك الزعيمان في قمة شرم الشيخ التي تعقد لبحث سبل دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز جهود إعادة إعمار قطاع غزة، بحضور عدد من قادة العالم والمنظمات الدولية.