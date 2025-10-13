نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حماس تكشف عن هوية جثامين 4 رهائن إسرائيليين سيتم تسليمهم لقوات الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، عن هوية جثامين 4 رهائن إسرائيليين سيتم تسليمهم لقوات الاحتلال في إطار اتفاق لتبادل الأسرى.

وجاءت أسماء الجثامين على النحو التالي:

غاي إيلوز

يوسي شرابي

بيفين جوشي

دانيال بيريز

من جانبه، أوضح متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أفراد الصليب الأحمر الدولي في طريقهم إلى نقطة التقاء في جنوب قطاع غزة لاستلام التوابيت، مع استعداد القوات لاستقبال دفعات إضافية لاحقًا.

وفي سياق متصل، نقلت مروحيات سلاح الجو الإسرائيلي المحتجزين الذين أفرجت عنهم الفصائل الفلسطينية بعد عامين من الأسر، ومن بينهم كل من تسانغاوكر، مكسيم هركين، شيغاف كلفون، أفيناتان أور، أفيتار دافيد، إيتان هورن، دافيد كونيو، أريئيل كونيو، ألكناه بوخبوط وروم برسلافسكي، إلى المستشفيات برفقة أفراد عائلاتهم لإجراء تقييم طبي أولي، على أن يتلقوا متابعة طبية إضافية لاحقًا.