نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور تذكارية لـ ترامب مع قادة وزعماء العالم في قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التقاط صور تذكارية مع القادة والزعماء المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام، التي ترأسها بشكل مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وشهدت القمة حضور عدد كبير من الشخصيات الدولية، أبرزهم:

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير

رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

وتُعقد القمة بمشاركة أكثر من 20 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، وتركز على تثبيت التهدئة في غزة، ضمان تدفق المساعدات الإنسانية، واستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واعتبرت القاهرة استضافة القمة خطوة لتعزيز مسار السلام في الشرق الأوسط وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي، وسط متابعة واسعة من المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالمية.