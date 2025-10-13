نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يعلن بدء المرحلة الثانية من مفاوضات سلام غزة من شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، عن بدء المرحلة الثانية من مفاوضات السلام بين حماس وإسرائيل، بعد التقدم في المرحلة الأولى التي شملت تبادل الأسرى وتسليم الرهائن الأحياء.

وقال ترامب: "لقد بدأت المرحلة الثانية، وكما تعلمون، الوجوه متداخلة بعض الشيء، سنبدأ بتنظيف الوضع... وإذا نظرتم إلى غزة، فهي بحاجة إلى الكثير من التنظيف"، مشيرًا إلى أن الجهود ستستمر لتحديد مواقع جثث الضحايا بعد تحرير الرهائن الأحياء.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، أشاد ترامب بالرئيس السيسي ووصفه بـ صديق مقرب، مؤكدًا دعمه لمصر وقيادتها في إعادة إعمار غزة، كما وصفه بأنه رجل قوي للغاية ولعب دورًا مهمًا في عملية السلام.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي وصل إلى شرم الشيخ على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" بعد إلقائه خطابًا في الكنيست الإسرائيلي، وترأس مع الرئيس السيسي قمة السلام في غزة بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، احتفالًا بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في القطاع.

وبموجب اتفاق شرم الشيخ، سلمت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كافة الأسرى الإسرائيليين الأحياء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مرحلتين، حيث جرى نقلهم إلى الجيش الإسرائيلي الذي نقلهم لاحقًا إلى تل أبيب.