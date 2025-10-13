نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إيفانكا ترامب تنشر فيديوهات لمرافقة الطائرات المصرية لطائرة "إير فورس وان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى ستيفن تشيونج مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، مقاطع فيديو على موقع X تظهر الطائرات المصرية وهي ترافق طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" أثناء توجه الرئيس دونالد ترامب إلى مدينة شرم الشيخ.

ووصل ترامب إلى شرم الشيخ بعد مغادرته مطار بن جوريون في إسرائيل، حيث كان قد ألقى خطابًا في الكنيست الإسرائيلي، واستقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله، وسط حفاوة رسمية مكثفة.

لقطات من الطريق لمقر القمة

كما التقطت الكاميرات حديثًا جانبيًا بين السيسي وترامب خلال توجههما إلى مقر إقامة قمة شرم الشيخ للسلام، والتي تُعقد في المركز الدولي للمؤتمرات بالمدينة بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

تهدف القمة إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما تأتي تغطية الطائرات كجزء من الإجراءات الأمنية المكثفة ومظاهر التنسيق العسكري بين مصر والولايات المتحدة.