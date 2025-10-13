نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: سنوقع وثيقة شاملة للاتفاق بين إسرائيل وحماس خلال قمة شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمة له في قمة شرم الشيخ للسلام، إن اتفاق غزة يمثل وثيقة شاملة للغاية، مؤكدًا أن الطرفين سيوقعان على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس.

وأضاف ترامب أن سؤال جثامين المختطفين الإسرائيليين لا يزال عالقًا، مشيرًا إلى استمرار عمليات البحث للعثور عليها.

وجاء ذلك على هامش القمة التي تُعقد في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي، وبمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، بمناسبة الاحتفال بتوقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وشهدت منصّة الصور التذكارية للقادة والزعماء، حديثًا مطولًا بين الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الفلسطيني محمود عباس، تناول خلاله الطرفان تفاصيل اتفاق إنهاء الحرب في القطاع.

ويهدف الاجتماع إلى إنهاء الحرب في غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.