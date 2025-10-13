نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات المبكرة تدق باب تل أبيب.. خبراء في الشأن الإسرائيلي يكشفون سيناريو جديد بعد إعلان وقف الحرب بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

الجميع ينظر إلى قمة السلام في شرم الشيخ وكلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل الكنيست الإسرائيلي، ولم يتطرق أحد لما سيحدث داخل تل أبيب بعد وقف إطلاق النار.

فكان هناك معارضات تلقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن الموافقة على وقف الحرب حتى يتم الانتهاء بالكامل من حركه حماس وهذا ما يدق ناقوس الخطر بعد التشبث بالرئيس الأمريكي اليوم والإعلان عن انتهاء الحرب في غزة.



انتخابات مبكرة



ومن جانبها، علقت الدكتورة دعاء سيف الدين، أستاذ الدراسات الإسرائيلية المساعد بكلية الألسن جامعة شمس، قائلة:" إن نتنياهو رفض الحضور ليس بسبب العيد كما ذكر ولكن خوفا من القضايا التي تطارده ومحاكمته بالإضافة إلى كونه يتحامى في الرئيس الأمريكي".

أما عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، فأوضحت "سيف الدين":"احتمال كبير يحدث انتخابات مبكرة نظرا لغضب الشارع اليميني الذي يريد إكمال وغضب اليسار الذي يرى عدم أهمية هذه الحرب منذ البداية".

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج":" نتنياهو سوف يترشح من جديد واحتمالية أن يفوز كبيرة جدا".

الدكتورة دعاء سيف

الحرب قادمة



أما بخصوص استكمال الحرب، فعلقت أستاذ مساعد الدراسات الإسرائيلية بأن الحرب ووجودها لا تزال مستمره ولكن موعد عودتها على الساحة ليست الآن، مؤكدة على روعة وحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التخطيط لكل شئ".

وأضافت "دعاء":"نتنياهو حاليا في مأزق حقيقي لأن يواجه حالة رفض كاملة من تيار اليمين واليسار".

زلزلة داخل إسرائيل



وفي هذا الجانب، علقت الدكتورة رانيا فوزي المتخصصة في تحليل الخطاب الإعلامي الإسرائيلي:" نتنياهو رفض الحضور إلى مصر بحجة يعيد فرخة التوراه وأنه يدنس فرحة العيد وهي حجة واهية لأنه رفض دعوة ترامب بهدف عدم مصافحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأن يجبره قادة دول العالم على مسألة إقرار حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ".

الدكتورة رانيا فوزي



وأضافت" فوزي" في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج":" نتنياهو أعلن صراحة انتهاء الحرب وذلك نتيجة للضغوط الأمريكية الممارسة عليه من قبل ترامب والذي توجه اليوم لإلقاء كلمته في الكنيست حيث أنه منوط بالإدارة الأمريكية تحسين صورتها بالخارج وخاصة بعد ما تعرضت إليه من هجوم بسبب الدعم الأمريكي المفرط منذ بداية الحرب".

وتابعت: "اعتقد الأيام القادمة ستشهد زلزلة في الداخل الإسرائيلي ضمن ائتلاف نتنياهو خاصة فهو يحاول حفظ ماء الوجه والتشبث بترامب لأخذ دعمه لأن هدف نتنياهو لدعوة ترامب والقاء كلمة في الكنيست سياسي لدعمه بعد أن فشل لمده عامين لإطلاق سراح الأسرى ولولا خطة ترامب والوسطاء سواء في مصر أو قطر ومؤخرا دعم تركيا وموافقة حماس على تسليم سلاحها وخروج قيادتها خارج قطاع غزة مع ضمانات أمريكية لعدم التعرض للاغتيال".

واستطردت:" الأيام القادمة ستشهد موجة من العنف الداخلي وهناك مطالبات بحل الكنيست وتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات إسرائيلية مبكره ".