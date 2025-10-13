نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصر وأمريكا وقطر وتركيا يوقعون وثيقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة خلال قمة شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، على وثيقة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، بمشاركة قطر وتركيا التي وقعت أيضًا على الوثيقة كضامن للاتفاق.

وأكد الرئيس الأمريكي خلال كلمته في القمة أن الاتفاق يمثل وثيقة شاملة للغاية، مشيرًا إلى أن مسألة جثامين المختطفين الإسرائيليين لا تزال عالقة وهناك عمليات للعثور على الجثث.

وشهدت منصت الصور التذكارية في شرم الشيخ، حديثًا مطولًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفلسطيني محمود عباس، حيث تناولا اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وجاء توقيع الوثيقة قبيل بدء فعاليات القمة التي تُعقد في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، احتفالًا بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في القطاع.

وتهدف القمة إلى إنهاء الحرب في غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى وضع أسس المرحلة الثانية المتمثلة في إعادة الإعمار والبناء وخلق آليات دولية للتمويل والمتابعة لمنع عودة النزاع مجددًا.